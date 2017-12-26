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(Görüntülü Haber) Manavgat Belediyesi'nden yeni yıl kahvesi

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) MANAVGAT Belediyesi, 2018 yılını birlik ve beraberlik içinde, iyi, güzel duygu ve dileklerle karşılamak amacıyla vatandaşa yeni yıl kahvesi ikram etti

26 Aralık 2017 17:16

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) MANAVGAT Belediyesi, 2018 yılını birlik ve beraberlik içinde, iyi, güzel duygu ve dileklerle karşılamak amacıyla vatandaşa yeni yıl kahvesi ikram etti. Manavgat Belediyesi, yeni yıl dolayısıyla \'Bir Kahvenin Kırk Yıl Hatır Vardır\' etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen etkinlikte, Manavgat Belediyesi personeli stantlar kurarak vatandaşa kahve ve lokum ikram etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, etkinliğin ilk gününde Manavgatlılara kahve ikramı yaptı. Başkan Şükrü Sözen, \'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır\' diyerek sıcak ve samimi bir ortamda bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Sözen, Yeni yılı bir fincan kahvenin içindeki dostluk ve paylaşımla karşılıyoruz. Bu akşamüstü 2018 yılını halkımızla birlik, beraberlik, dostluk ve paylaşım duygularıyla karşılamak amacıyla kurduğumuz kahve dağıtım çadırımızdaydık. Vatandaşımıza, sade, orta ve şekerli kahveleri, lokumla birlikte ikram ettikten sonra bol bol da sohbet etme imkanını bulduk. Kahve çadırımız yılbaşına kadar açık kalacak. Bütün halkımızı kahve çadırımıza bekliyoruz dedi.

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