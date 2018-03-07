(Görüntülü Haber) MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI ( 3 ek görüntülerle)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Maltepe\'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Maltepe Ferhatpaşa Caddesi\'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, satın almak istediği arsada havyanlarını otlatan kişiyle tartışan adı henüz öğrenileyen kişi silahını çekti. Salgırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan kişi ölürken yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Ölenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.