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(Görüntülü Haber) Maltepe'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın karşı yöne geçerek seyir halindeki hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı

07 Şubat 2018 02:20

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE\'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın karşı yöne geçerek seyir halindeki hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 VH 0658 plakalı Hafif ticari araç, D-100 bağlantı yoluna çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak karşı yöne geçip, seyir halindeki Erdal Bekdemir\'in kullandığı 34 FF 245 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Tamer Tavukçu hayatını kaybetti. Araçtaki Ahmet Salih Terzioğlu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan bir kişi daha hafif ticari aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan Ahmet Salih Terzioğlu ile yanındaki kişi ağır yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Erdal Bekdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

Tamer Tavukçu\'nun cenazesi Kartal Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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