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(Görüntülü Haber) Maltepe'de 3 katlı bina alev alev yandı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) MALTEPE'de 3 katlı binada yangın çıktı

09 Mart 2018 11:16

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) MALTEPE\'de 3 katlı binada yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 3 katlı binada büyük hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Yalı Mahallesi Doğancı Sokak\'ta 3 numaralı binada binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 05:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 KATLI BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU Yangın kısa sürede binanın tamamını etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla yanan binanın bitişiğindeki binaları da boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yan binada oturan komşu, itfaiyeden önce kovalamaca yaşandığını belirterek, \"Yangın var sesine uyandık. Baya koşuşturmaca oldu. Pencereler falan düştü. Panik vardı. Çok fazla bir şey olmadı. İçeride çok ciddi miktarda alkol alan birisi varmış. Biz tanımıyoruz. Kendisi yakmış. Bağrışları falan oluyormuş zaman zaman. O yakmış diyorlar. Polisler falan bakacaktı. Sokakta baya kovalamaca yaşandı. Herhalde yakalandı\" dedi. \"KIZIMIN SESİYLE UYANDIK\" Başka bir mahalle sakini ise, yangın nedeniyle büyük panik yaşadıklarını ifade ederek, \"Kızımın sesiyle uyandım. Anne yangın yan daire yanıyor dedi. Bizde bir anda panik olduk. camdan baktığımda alevleri gördüm\" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

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