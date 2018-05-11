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(Görüntülü Haber) Maltepe Belediyesi engelli gençleri askere uğurladı

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi engelli gençleri Maltepe Belediyesi’nin önünden askere uğurladı

11 Mayıs 2018 14:41

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi engelli gençleri Maltepe Belediyesi’nin önünden askere uğurladı. Engelli gençler bugün askeri birliklerine teslim olacak ve sembolikte olsa bir günlüğüne vatani görevlerini yerine getirecekler. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı uğurlama töreni belediye binasının önünde başladı. Engelli gençler ve ailelerinin heyecanı ve gururu yüzlerinden okunuyordu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç askere uğurlama töreninde engelli gençlerin ellerine kına yaktı. Başkan Kılıç gençleri motive etmek için onlarla sohbet etti ve asker adaylarına başarılar diledi. Kına yakıldıktan sonra asker adayları ve aileleri otobüse binerek birliklerine uğurlandılar. “ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ ASKERE ALKIŞLARLA GÖNDERİYORUZ” Her sene engelli gençleri askere uğurlayan ve onlara bir uğurlama töreni düzenleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geleneksel bir uğurlama, 3 yıldır Maltepe Belediye binası önünden Maltepe’deki engelli kardeşlerimizi askere gönderiyoruz. Onların içindeki o duyguyu o sevinci onlarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir gün de olsa onu hissedebilmeleri o şapkayı ve bereyi takmaları, o heyecanı onlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engellilerimiz bugün askere gidecekler. İnşallah bir an önce sınır ötesi operasyonda da birliğimiz bütünlüğümüz için terörizme karşı mücadelede Mehmetçiğimiz bir an önce sağ salim kışlalarına dönerler. Alkışlarla gönderiyoruz kardeşlerimizi” ifadelerini kullandı.

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