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(Görüntülü Haber) Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

09 Nisan 2018 20:31

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Malkara Keşan Karayolu üzeri ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Malkara otogarından çıkıp kavşaktan ilçe merkezine giden Mehmet Ihlamur (49) yönetimindeki 22 UL 017 plakalı otomobil, Keşan\'a giden Hüseyin Geçkinci (45) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ihlamur\'un kullandığı otomobilde bulunan babası Osman Ihlamur yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Osman Ihlamur (69), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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