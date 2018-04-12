(Görüntülü Haber) Malkara'da 4 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) -TEKİRDAĞ Malkara ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İlk kaza, Malkara-Keşan Karayolu üzerinde bulunan ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Malkara otogarından gelip, kavşaktan ilçe merkezine dönen Serhat Üçe (26) yönetimindeki 23 LE 062 plakalı hafif ticari araç, Keşan istikametine giden Emre Budur (28) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Tolga Engin (24) yaralandı. Engin, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İkinci kaza ise aynı Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. E.S. yönetimindeki plakasız motosiklet, 14 Kasım Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü E.S., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Üçüncü kaza ise Malkara Tekirdağ Karayolu üzeri Ahievren Mahallesi girişinde meydana geldi. Celal Ağlatan\'ın (38) kullandığı 59 LD 708 plakalı kamyon Malkara istikametinden gelerek kavşaktan dönüp Ahievren Mahallesi içine giriş yapmak istedi. Bu sırada kamyon Tekirdağ\'dan, Malkara istikametine seyir halinde olan İsmet Alarçin (59) idaresindeki RA ME 1415 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Alarçin ve araçta bulunan arkadaşı Hatice Çıtık yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dördüncü kaza da Malkara Tekirdağ Karayolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan, Malkara istikametine gelen 40 yaşındaki Barış Durmuş\'un kullandığı 59 TZ 353 plakalı hafif ticari aracın sol ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ahievren mahallesi girişinde mola vermek için emniyet şeridi içine park eden Erhan Dayı (42) idaresindeki 34 AH 8224 Plakalı beton yüklü miksere çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Barış Durmuş\'un tedavisi, sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.