(Görüntülü Haber) Maljkovic Avrupa Ligi'nde çok büyük beklentilere sahip olamazdık -3

(ÖZEL) Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Maljkovic Avrupa Ligi\'nde çok büyük beklentilere sahip olamazdık



Bahanelere sığınan bir insan değilim



Yabancı kuralının Türk kadın basketboluna çok fazla katkısı olduğunu düşünmüyorum



Bu sezonun bizim için çok basit bir açıklaması var; yabancı kuralı bizim elimizi kolumuzu bağladı



Tüm konsantrasyonumuz finalde



Ata SELÇUK-Ali DANAŞİSTANBUL,(DHA)



Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Perfumerias Avenida\'yı iki maç sonunda geçerek adını finale yazdıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın başantrenörü Marina Maljkovic, finalde oynayacakları Reyer Venezia mücadeleleri öncesi Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı.



Geçtiğimiz sezonda Avrupa Kupası\'nda oynadıklarını hatırlatan Sırp çalıştırıcı, sezon başında Avrupa Ligi\'ne geçiş yapmalarının kendileri adına kolay olmadığını belirterek, Geçen sezon bildiğiniz gibi EuroCup Women\'da oynadık ve EuroLeague\'e geçiş yaptık bu sezon başında. Bu geçiş hiçbir takım için kolay değil, dolayısıyla bizim için de kolay değildi. EuroLeague\'de çok büyük beklentilere sahip olamazdık sezon başında. Bu geçişi yapmak kolay değildi dedi.



BAHANELERE SIĞINAN BİR İNSAN DEĞİLİM



Takımın kadro kalitesine ve sezon başındaki tercihlerine değinen Maljkovic, Tabii Moriah Jefferson bizim için çok çok büyük bir kayıptı. Hem Moriah\'ın oyuncu özellikleri olsun, hem insani özellikleri olsun bizim için çok önemliydi. Geçtiğimiz sezon Işıl Alben ile beraber kısa rotasyonunun ana kemiğini oluşturuyorlardı ve tüm sezon boyunca takımı taşımışlardı. Onu kaybetmek, bizim için çok büyük bir kayıp oldu. Tabii şu olsaydı bu olurdu diye kafamda kurmuyorum. Böyle bir insan değilim. Bahanelere sığınan bir insan değilim. Şu an elimizdeki takım bu, güvendiğim oyunculara sahibim. Onlara güveniyorum. Dolayısıyla elimizdeki takımla sezonu devam ettiriyoruz, hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.



YABANCI KURALININ TÜRK KADIN BASKETBOLUNA ÇOK FAZLA KATKISI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM



Bu sezon ligdeki kötü gidişlerini sezon başında değişen yabancı kuralına bağlayan Marina Maljkovic şöyle konuştu



Geçtiğimiz sezondan bu sezona geçişte Türkiye Ligi\'nde büyük bir değişikliğe gidildi. En az 2 yerli oyuncuyu sahaya sürmek zorundasınız. Tabii ki bu çok büyük bir değişim oldu takımlar için. Açıkçası bu kuralı çok fazla anladığımı söyleyemem çünkü Türk kadın basketboluna çok fazla katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ekrem Memnun da benim yakın arkadaşım, Dünya Şampiyonası için seçeceği takımı az çok biliyor. Eleme kadrosundan 1-2 oyuncu belki değişti ama genel olarak kadro aynı kaldı. Bu kuralın çok fazla bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Benim yaklaşımımdan baktığımızda sahaya en iyi 5 oyuncuyu sürmek benim işim. Ama bu kural beni bir tane iyi oyuncumu oyuna koyarken sahada iyi oynayan bir diğer oyuncumu oyundan çıkartmak zorunda bırakıyor. Bu kural elimizi bağlıyor. Bu sezonun bizim için çok basit bir açıklaması var; bu kural bizim elimizi kolumuzu bağlamış durumda.



TÜM KONSANTRASYONUMUZ FİNALDE



Yönetimin değişim sürecinin kendilerini nasıl etkilediği ile ilgili sorulan soruya, Tabii ki konuştuk ama şu an önümüzde kritik bir dönemeç var. Bu dönemecin ardından bunları konuşmak daha doğru olur şeklinde yanıt veren Maljkovic, gelecek sezonun planlamasına ilişkin ise, Bir koç için en zorlu görev iyi oyuncuları seçmektir. Ondan da öte iyi oyuncuları iyi bir takım kimyası ile harmanlamaktır. Bu da zorlu bir döneme gireceğimizin sinyalini veren bir şey ama dediğim gibi tüm konsantrasyonum final maçında. Final maçının ardından 2 yıllık planımı dahi konuşabilir ama şu an için finallerin bitmesini bekleyeceğiz, tüm konsantrasyonumuz ona yönelik diyerek sözlerini tamamladı.



Sarı kırmızılılar, Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 11 Nisan Çarşamba günü (yarın) içeride, 18 Nisan Çarşamba günü ise deplasmanda İtalya\'nın Reyer Venezia takımı ile karşı karşıya gelecek.