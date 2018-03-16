(Görüntülü Haber) Malazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Ahlat\'ta yaşayan ve ilçenin sembolü haline gelen bastonların ustalarından Refa Gökbulak (48), Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklara başladı. Malazgirt Zaferi\'nin yıl dönümü kutlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla Ahlat\'tan başlatılacağını belirten Gökbulak, bugüne kadar birçok lider ve sanatçı için baston ürettiklerini; ancak bu kez misafirler için özel tasarım bastonlar hazırlayacaklarını söyledi. Muş\'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ve her yıl binlerce kişinin katıldığı Malazgirt Zaferi kutlamalarının bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla Bitlis\'in Ahlat ilçesinden başlatılacak olması heyecan yarattı. İlçede hazırlıklara 5 ay önceden başlanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da çalışmalar başlatıldı. En büyük heyecanı ise babasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdüren, bugüne kadar birçok lider ile sanatçıya baston yaparak, geçimini sağlayan Refa Gökbulak yaşıyor. Yıllanmış ceviz ağaçları ile çeşitli boynuz türlerine Ahlat\'ın sembollerini, Selçuklu ve Osmanlı döneminden motifleri işleyip, sanat eserine dönüştüren Gökbulak, 26 Ağustos\'ta başlayacak kutlamalar dolayısıyla atölyede yoğun çalışmaya başladı. \'AHLAT BASTONU\' HEDİYE EDİLECEK Baston ustası Refa Gökbulak binlerce kişinin katılacağı etkinlikler için hem hediyelik hem de satılık bastonlar hazırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’a gelmesini büyük şans olarak değerlendiren Gökbulak, \"İlçedeki hazırlıkları esnaflar olarak çok yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı\'mızın Ahlat’a gelmesi ve buradan Malazgirt’e gidecek olması çok önemli. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Atölyemizde hem çeşitleri artırmak hem de mevcut modellerimizi üretmek için gece- gündüz çalışıyoruz. 26 Ağustos 1071 kapsamında açılacak sergide misafirlerimize \'Ahlat bastonu\' hediye edilecek\" diye konuştu. Dünyanın birçok yerinden baston siparişi aldıklarını da belirten Refa Gökbulak, \"Son zamanlarda Cumhurbaşkanı\'na hediye edilen özel tasarımlı bastonumuz ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yapmış olduğumuz özel tasarım kılıçlı bastondan dolayı dünyanın her yerinden siparişler alıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir pazarlama oldu. Bu talepleri karşılamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" dedi.