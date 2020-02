(Görüntülü Haber) Malatya'da 'Turgut Özal Üniversitesi' heyecanı (2)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, partisinin grup toplantısında 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın anısını, memleketi Malatya\'da yaşatmak için Turgut Özal Üniversitesi\'nin kurulmasına karar verildiğini açıklamasının ardından, kentte ikinci üniversite heyecanı yaşanyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay kentin hazır olduğu belirtirken, öğrenciler de Malatya\'nın ikinci bir üniversiteye ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden mutlu olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin grup toplantısında 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ı anarken, isminin yaşatılacağı memleketi Malatya\'da ikinci bir üniversite kurulacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Malatya\'da ikinci üniversite heyecanı yaşanıyor. 786 bin 676 bin nüfuslu Malatya\'da yaklaşık 50 bin öğrencili İnönü Üniversitesi\'nin yetersiz kalmasından dolayı kentte Turgut Özal Üniversitesi\'nin çalışmaları başladı. İnönü Üniversitesi\'nde bulunan bazı bölümlerin, öğrencileriyle birlikte yeni yapılacak olan Turgut Özal Üniversitesi\'ne nakledileceği belirtildi. Yeni yapılacak üniversitenin yer konusunda ise 2 alternatif üzerinde duruluyor. Biri kentin batı girişinde Beylerderesi mevkii, bir diğeri ise mevcut İnönü Üniversitesi\'ne bağlı Battalgazi kampüsünün bulunduğu yer olarak ifade edildi.



BAŞKAN ÇAKIR: ÜNİVERSİTENİN YERİ HAZIR



Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Malatya\'nın hızla büyüyen bir kent olduğunu söyledi. Çakır, şehirleşme, ekonomik gelişme ve altyapının bir üniversite için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:



\"Malatya gerçekten her yönüyle, coğrafi güzellikleriyle, öğrencilerin ihtiyacını, eğitmenlerin ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip. Bu vesileyle de bir üniversitenin kent için ne anlama geldiğini de çok iyi biliyoruz. Bir kentin iktisadi yönden gelişmesine büyük katkı sağlıyor. İkinci bir üniversitenin de Malatya\'ya çok büyük bir değer katacağına inanıyoruz. Daha öncesinde bununla ilgili yer çalışmaları yapılmıştı. Şu an 2 alternatifimiz var. Biri Beylerderesi bölgesinde bin dönüm bir yer var ve 500 dönüm bir yer var. Bu bin dönüme kadar büyütülecek bir alanımız var. İkinci bir alan da şu an yine Battalgazi bölgemizde; üniversitemize ait bir alan burası. Üniversitemiz için yer sorunu kesinlikle yok.\"



\'BAZI BİRİMLERİ ÖZAL ÜNİVERSİTESİ\'NE DEVREDECEĞİZ\'



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ikinci üniversitenin Malatya için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek, \"Üniversitemiz için de çok sevindirici bir gelişme. Üniversitemiz büyük ve köklü bir üniversite. Üniversitemiz bünyesinden ikinci bir üniversiteyi çıkarmış olduk. Malatya\'mıza, ülkemize hayırlı olsun. Rahmetli Turgut Özal\'ın ismi Malatya Turgut Özal Üniversitesi\'nde, devlet üniversitesinde yaşayacak. Bu üniversite büyüyüp gelişecek ve 8\'inci Cumhurbaşkanımızın ismini en güzel şekilde dünyaya, Türkiye\'ye duyuracak. Üniversite bütün faaliyetlerinde bunu gösterecek. Üniversitedeki bazı bölümlerimizi, öğrencilerimizin bir kısmını yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitemize devredeceğiz. Kanun Meclis\'ten geçince hangi birimde, hangi fakülteler olacak, biz nereleri devredeceğiz; o da netleşmiş olacak. Bunun için muhakkak Meclis\'teki süreci beklememiz gerekiyor. Tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde bu netleşir. Biz de İnönü Üniversitesi olarak, ben de üniversitenin rektörü olarak yeni, ikinci üniversitenin Malatya\'mıza en iyi şekilde kurulması, gelişmesi için her türlü desteği sağlayacağız, vereceğiz.\" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER MUTLU



Kentteki öğrenciler de ikinci bir üniversitenin yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. Öğrenciler, \"Turgut Özal, Türkiye için önemli bir kişi. İkinci bir üniversite olarak nereye yapılacağı daha çok önem teşkil ediyor. \'Yazıhan\'da olur\' diyorlar. Yazıhan uzak olur. Bir de bu İnönü Üniversitesi\'nin bölünmesi; pek bölüneceğini sanmıyoruz çünkü kampüs zaten geniş bir alana yapılmış. Küçültülmesine hiç gerek yok ama Malatya için güzel olur\" ifadelerini kullandı.