(Görüntülü Haber) Malatya'da Suriyeliler silah altına alınmak için başvurdu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da bir grup Suriyeli sığınmacı, Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Malatya\'da barınan 30 Suriyeli, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi. Dilekçelerini askerlik şubesine verenlerden Suriyeli Mahmut El Ali, Afrin\'e destek vermek için silah altına alınmak istediğini söyledi. El Ali, arkadaşlarıyla Suriye\'ye dönmek istediğini belirterek, \"Biz geldik destek için, lazımsa inşallah destek için hazırız her vakit. Biz istiyoruz ki PKK\'dan, YPG\'den temizlensin Afrin. İnşallah milletimiz dönsün kendi toprağına, biz inşallah geri döneriz topraklarımıza. Önceliğimiz önce vatan, sonra sizlersiniz. Biz isteriz ki toprağımıza dönelim. Biz çok teşekkür ediyoruz Türk askerlerine\" dedi. Ragıp Şaban ise, silah altına alınarak ülkesi için savaşmak istediğini ifade ederek, \"İnşallah oralar düzelecek. Türk askerlerine Allah yardım etsin. Allah yardımcısı olsun. Allah onlardan razı olsun\" diye konuştu. Suriye\'nin Humus kentinden 5 yıl önce Malatya\'ya gelen Rami Hasan da Türk askerlerine dua ederek, \"Bir an önce herkes evlerine dönmek istiyor. Bizlere ne kadar evlerini açsalar, evimiz altında olsa burada kimsenin vatanı gibi yok. Biz bunların temizlenmesi için çok destek verdik. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye\'ye, milletine ve herkese. Türk askerinin Allah yardımcısı olsun. Bir an önce bizi evlerimize döndürsünler\" diye konuştu. Öte yandan, Malatya Askerlik Şubesi\'ne 100\'ün üzerinde Suriyelinin silah altına alınmak için başvuru yaptığı belirtildi.