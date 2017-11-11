(Görüntülü Haber) Malatya'da 'suç örgütüne' operasyon: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, polis tarafından, çok sayıda suça karışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak\', \'silahla kasten öldürme\', \'silahla yaralama\' ve \'ihaleye fesat karıştırma\' suçlarına karışan şebekeye yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken polis tarafından yakalandı.



Sorgulanmaya başlanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 35 av tüfeği kartuşu, 115 kurşun, 1 plastik cop, çok sayıda belge ile sahte kimlik ele geçirildi.

