(Görüntülü Haber) Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Büyük Hüseyin Bey Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.



Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanları toplayıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.