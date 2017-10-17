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(Görüntülü Haber) Malatya’da otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA, (DHA) - MALATYA’da bir otopark işletmesine otomobille gelen silahlı kişiler, içeridekilere rast gele ateş açtı

17 Ekim 2017 01:09

MALATYA, (DHA) - MALATYA’da bir otopark işletmesine otomobille gelen silahlı kişiler, içeridekilere rast gele ateş açtı. Otopürkta bulunanların büyük korku yaşadığı saldırıda 1 kişi yaralanırken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Saltköprü Mahallesi Arkadaş Sokak’taki bir otoparkta meydana geldi. Otoparta otomobille gelen kişiler içeride bulunanlara rast gele ateş açtı. Otoparkta bulunan panik ve korku yaşarken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 34 yaşındaki Mehmet Uçkan’ın, saldırganlarla aralarında 3 yıl öncesine dayanan husumet olduğu öne sürüldü. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Uçkan, sağlık ekiplerince Malatya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda mermi kovanı buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtlarını inceleyen ekipler, bir otomobille kaçtığı belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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