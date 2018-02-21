(Görüntülü Haber) Malatya'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Taha AYHAN- MALATYA,(DHA)Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolunun 10\'uncu kilometresinde, İnönü Üniversitesi yakınlarında meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen 44 DS 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.