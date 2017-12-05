(Görüntülü Haber) Malatya'da, 'kış lastiği' denetimi

Taha AYHAN MALATYA,(DHA)MALATYA\'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamyon ve yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi yapıldı. Malatya-Kayseri karayolunun kent merkezi girişinde uygulama noktası kuran ekipler, araçların lastiklerini kontrol edip yükseklik ölçümü yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Deniz, kamyonlar, çekiciler, tankerler ve otobüslerin tamamında kış lastiği uygulaması olacağını belirterek,Kış mevsimi başlamasıyla birlikte, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında bütün ticari olarak yol kullanıcılarının, kış lastiği takma zorunluluğu başladı dedi. Sürücüleri kış mevsiminde dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda da uyaran Deniz, Bu yıl itibariyle 625 lira, yılbaşından sonrada 715 lira ceza tatbik edeceğiz. Ceza tatbik niyetinde değiliz fakat, yasal zorunluktan dolayı da bunu yapmak zorundayız. Valiliklerimiz, bu 2 tarih arasında zorunludur. Bunları 1 ay erkene, 1 ay geç uygulama yetkisine sahiptir diye konuştu.