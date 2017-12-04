(Görüntülü Haber) Malatya'da, engellilere yönelik etkinlik

Taha AYHAN MALATYA,(DHA) MALATYA\'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi\'nde düzenlenen ve tedavi gören hastaların yaptığı el yapımı eşyaların yer aldığı sergi, Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, kurum olarak engelli vatandaşların sorunlarının çözülmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin eğitim, sağlık ve kültür gibi sosyal hizmetlere kolayca ulaşabilmesinin onların hayatını kolaylaştıracağını anlatan Bulut, \"Engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesini esas alıyoruz. Bakıma muhtaç engellinin akrabası tarafından evde bakım hizmeti sunumunda bir aylık bin 27 lira ödeme, engelliye bakan kişiye yapılmakta. Evde bakım hizmetlerinden kentte 6 bin 363 kişi yararlanıyor. Kentte engelli bakım ve rehabilitasyon alanında, biri resmi biri de özel kuruluş olmak üzere 2 kuruluş ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin hizmetlerinden 265 kişi yaralanıyor\" diye konuştu. Konuşmasının ardından engellilerden oluşan koru şarkı söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve Malatya Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların oluşturduğu halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından program sona erdi.