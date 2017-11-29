(Görüntülü Haber) Malatya’da belediye işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, belediye işçilerini taşıyan minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yaygın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Mehmet Ali Ünver yönetimindeki 44 KH 996 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ali Ünver ile minibüste bulunan Mustafa Günışık, Necati Güler, Nusret Beytorun, Mehmet Yol, Mehmet Akyol, Arif Kaya, Sinan Ayhan, Selim Azkul, Gökhan Koca ve Şahin Aygün yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yaralıları tedaviye alındıkları hastanelerde ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çakır, yaralanan işçilerin asfaltlama çalışması yapan ekipte yer aldığını ve büyük tehlike atlattıklarını söyledi.