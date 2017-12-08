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(Görüntülü Haber) Malatya'da, "Battalgazi" sempozyumu

MALATYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ?Seyyid Battalgazi? sempozyumu düzenlendi

08 Aralık 2017 21:50

MALATYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ?Seyyid Battalgazi? sempozyumu düzenlendi.
2 gün sürecek olan sempozyumun açılışına; Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya?nın her yönüyle zengin bir il olduğunu söyledi. Yetiştirilen değerlerin tanıtılmasının ve geleceğe taşınmasının önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, ?Battalgazi?yi yeteri kadar tanımıyoruz. Belki sadece filmlerde ve tiyatro sahnelerinde tanıyoruz. Gençlerimiz Battalgazi?yi bilmiyorlar. Battalgazi ve onlar gibilerin ortaya koymuş oldukları mücadeleler ve değerler neticesinde bugün buralara geldik. Dolayısıyla biz her zaman vatanına, milletine canını feda edebilecek bir nesli yetiştirebilirsek, geleceğimizden de emin olacağızö dedi.
Malatya Valisi Ali Kaban ise kültürünün önemine değinerek, geleceğin geçmiş üzerinden okunduğunu belirterek, şöyle konuştu
?Bunun belki tarih anlamında bir bilimi yapılmazdı ama insanlar ciğerlerine kadar tarihi günün içerisinde yaşarlardı. Bir dönem maalesef modernleşmeyi belki de yanlış anlamamızın sonucudur ki bu anlamda atalarımızı silmek büyük bir maharetmiş gibi gözükmüştü gözümüze. Oysa bugün görüyoruz ki modern sonrası zamanlarda da küreselleşmenin alabildiğine yaygınlaştığı, her tarafı sardığı, gerek bir zihin durumu olarak, gerekse bir yaşam biçimi olarak hepimizi etkilediği zamanlarda bile atalar, yani tarih büyük önem taşıyor. Bu anlamda geleceği inşa edebilmenin olmazsa olmazı, hakikaten tarihe dönüp, nerede ne yaptık, neyi doğru, neyi yanlış yaptık. Bunu da bilim adamlarımızın bize göstereceği tarzda o hatalara düşmeden o güzellikleri tekrar ihya ederek, geleceği yaşanabilir.?

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