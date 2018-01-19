(Görüntülü Haber) Malatya'da 172 bin 41 öğrenci karne aldı

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) MALATYA\'da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla 172 bin 41 öğrenci karne aldı. Hasan Varol İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve birlikte katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Kaban, yarıyılın eğitim camiasına, çocuklara hayırlar getirmesini dileyerek, Güzel bir kar yağışıyla birlikte bütün yurtta güzel bir güne uyandık. Bir karne tatiline gidilecek, bu arada hakikaten çocuklara bir türlü kar tatili verememiştik. Karne tatiliyle birleşmiş oldu karne tatili. Çocuklarımız bu 15 gün içerisinde hem bu yarı dönemin yorgunluğunu atacaklar aynı zamanda bu sene sınavcı olanlar belli bir sorumluluk duygusuyla gene o heyecanı yaşayarak bu 15 günü geçirecekler ama çocuklarımızdan bu hususta en önemli talebimiz önemli olan kendilerinin hissiyatıdır. Eğer bu dinlenmeyi gerektiriyorsa dinlenecekler, yok ben çalışmak istiyorum diyene de bizim diyecek bir şeyimiz yok. Asıl olan çocuklarımızın önceliğidir. Onların kendilerini ikinci döneme daha hazır bir şekilde ailelerle birlikte hazırlayıp yeni bir döneme heyecanla başlamalarının sağlanmasıdır dedi. Konuşmaların ardından Vali Kaban ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.