(Görüntülü Haber) Malatya beyaza büründü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Malatya kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrası bazı bölgelere ulaşım güçlükle sağlanırken, oluşan tabloya en çok çocuklar sevindi. Kar yağışı Malatya\'da özellikle kırsal kesim ve ilçelerdeki hayatı olumsuz etkiledi. Pütürge, Doğanyol, Doğanşehir, Arapgir ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda köy yoluyla ulaşım güçlükle sağlanırken Malatya- Kayseri karayolunda da dün geceden itibaren trafik akışı ara ara sağlandı. Trafik ekipleri, özellikle uzun yola çıkacak sürücüleri uyarırken kış lastiği olmayan araçların geçişlerine ise izin vermedi. Okulların tatil olmasıyla evlerinden çıkan çocuklar da kar yağışı sonrası sokaklarda beyaz örtünün keyfini yaşadı.