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(Görüntülü Haber) MAKÜ'de mezuniyet coşkusu

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 12'nci mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı

12 Mayıs 2018 14:00

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 12\'nci mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. MAKÜ mezuniyet töreni Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz ile akademisyenler ve öğrencilerin üniversitenin kent merkezindeki kampüsünden Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyüşüyle başladı. Daha sonra meydanda düzenlenen törene geçildi. Törene, Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Rektör Korkmaz\'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. MAKÜ halk oyunları ekibinin gösterisi ve dönem birincilerinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından konuşan Rektör Korkmaz, 2017- 2018 akademik yılını başarıyla bitirmenin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak mezun olacak öğrencilerimizi uğurlamanın onur, sevinç ve hüznünü bir arada yaşıyoruz. Elbette ki her veda zordur. Ancak öğrencilerimizin tüm Türkiye sathına yayılarak burada kazanmış oldukları bilgi, beceri ve tutumları bu necip milletin menfaatine hadim olarak kullanacak olmaları yegane teselli kaynağımızdır dedi.Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Genç arkadaşlarımızın heyecanını görünce hücrelerimiz yenilendi. 2006 yılında kurulan üniversitemiz o günden bu yana çok hızlı dönüşümler ve değişimler yaşadı. Bugün 30 bin öğrenci, bine yakın akademik kadrosu, fakülteleri, enstitüleri ve yüksekokullarıyla gerçekten adına yaraşır, uluslararası ölçekte bilim üreten ve öğrenci kompozisyonuyla uluslararası niteliğe bürünmüş bir üniversite diye konuştu.Daha sonra bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrenciler Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç eşliğinde ettikleri mezuniyet andının ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

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