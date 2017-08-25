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(Görüntülü Haber) Maket trafik aracıyla selfie

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA) ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün, ihlallerin önüne geçebilmek için trafiğin yoğun olduğu yerlere koyduğu maket trafik polisi aracını fark eden bazı sürücüler, bu maketle selfie yaptı

25 Ağustos 2017 13:47

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA) ADANA Emniyet Müdürlüğü\'nün, ihlallerin önüne geçebilmek için trafiğin yoğun olduğu yerlere koyduğu maket trafik polisi aracını fark eden bazı sürücüler, bu maketle selfie yaptı. D-400 Karayolu üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirilen araç, uzaktan bakıldığında, normal bir polis aracı gibi görülüyor. Maketin üzerinde konulan tepe lambası ise hava kararınca polis araçlarındaki gibi yanmaya başlıyor. Trafik ihlali yapılmasını önlemek için konulduğu açıklanan maketi fark eden bazı sürücüler, araçlarını durdurarak maketle birlikte selfie çekiyor.

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