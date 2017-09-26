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(Görüntülü Haber) Mahkumların ürettiği pirinçler satışta

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar tarafından üretilen pirinçler satışa sunuldu

26 Eylül 2017 19:31

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan mahkumlar tarafından üretilen pirinçler satışa sunuldu. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde Açık Ceza İnfaz Kurumunca ziraat faaliyetleri kapsamında 45 dönüm arazide çeltik üretimi yapıldı. Özel olarak paketlenen 14 ton pirincin bir bölümü adliye binası içerisindeki satış mağazasında satışa sunuldu. Kilosu 4 liradan satılan pirinçler, Türkiye genelindeki ceza tevkif evlerindeki satış mağazalarına gönderildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, cezaevindeki hükümlülerin rehabilitasyonu ve dışarı çıktıklarında nitelikli iş gücüne sahip olmaları kapsamında bu tarz faaliyetleri önemsediklerini söyledi. Başsavcısı Köklü, şöyle dedi: \"Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumunu, Tarım Açık infaz Kurumu haline getirme noktasında ilk ürün olan pirinç ekimini gerçekleştirip, hasat edildi ve paketler halinde satışa sunuldu. Şuan tüm Türkiye genelinde ceza tevkif evlerindeki satış mağazalarında satışa arz edeceğiz. Bu dolayısıyla bu aynı zamanda Silifke\'nin tanımı açısından önemlidir. Biz sadece pirinçle değil bize tahsis edilen yaklaşık 77 dönüm yerin 6 dönümde muz serası faaliyetine başlayacağız. Ar-Ge çalışmaları neticelendi, onay alındı. Bundan sonraki hedefimiz Niğde\'deki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu seviyesine gelmek. Bu bir başlangıç, Silifke için hayırlı olsun.\"

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