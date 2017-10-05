(Görüntülü Haber) Mahkeme Tuba Büyüküstün'ü dinledi

Ümit TÜRK - Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Emirgan\'da kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edildiği iddiasıyla iki çalışanıyla birlikte yargılanan işletmeci Umut Evirgen beraat etti. Duruşmada Tuba Büyüküstün de tanık olarak dinlendi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, \"Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma\" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Umut Evirgen katılmazken; diğer iki sanık hazır bulundu. “UMUT HEP YANIMDAYDI\" Tanık olarak dinlenen Tuba Büyüküstün, “Sanıkları tanırım. Umut benim arkadaşım olur. Olay günü beraber kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı yaptıktan sonra evime gittim. Evdeyken basından böyle bir olay olduğunu duydum. Sonra Umut\'u aradım. O da şaşkındı. Olaydan haberi yoktu. Oturduğumuz sırada Umut hep yanımdaydı. Beraber oturduğumuz sırada herhangi birinin fotoğrafımızı çektiğini görmedim. Diğer sanıkları da bulunduğumuz yerde görmedim\" diye konuştu. UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ, BİR SANIK CEZA ALDI Mahkeme heyeti sanıklar Umut Evirgen ve Ahmet Fatih Baltacı\'nın, suç işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi. Diğer sanık Doğan Akbaş\'ı ise “Silahlı tehdit\" suçundan suçlu buldu. Mahkeme, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Akbaş hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.