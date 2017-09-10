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Dünya

(Görüntülü Haber) Mahir Yağcılar yeniden Kosova Kamu Yönetimi Bakanı

Enis TABAK, Priştine, 10 Eylül (DHA) - Kosova'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşen erken genel seçimler ardından, 3 ay sonra yeni hükümeti meclisten güvenoyu aldı

10 Eylül 2017 20:21

Enis TABAK, Priştine, 10 Eylül (DHA) - Kosova\'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşen erken genel seçimler ardından, 3 ay sonra yeni hükümeti meclisten güvenoyu aldı. 11 Haziran tarihinde gerçekleşen erken genel seçimin ardından seçimin galibi Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova\'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki \"PAN\" ittifakında AAK Genel Başkanı Ramush Haradinaj\'ın başbakan olarak görev aldığı yeni kabine, 61 \"evet\" ile güvenoyu almayı başardı. \"Hayır\" oyunun kullanılmadığı ancak bir milletvekilinin çekimser kaldığı oylamaya, Kendin Karar Al Hareketi, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Alternatif Partisi katılmadı. Yağcılar Kosova\'daki haklarımızı korumaya devam edeceğiz Yeni kurulan hükümette yer alan Kosova Demokratik Türk Partisi\'ne (KDTP) bir bakanlık verildi. Kosova Kamu Yönetimi Bakanlığı\'na geçen dönemde aynı görevi üstlenen KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar atandı. DHA\'ya konuşan Yağcılar, uzun bir aradan sonra yeni kurulan hükümetin Koosva halkına hayırlı olmasını diledi. Kosova Türk toplumunu bir bakanlıkla temsil edeceklerini söyleyen Yağcılar, yeni dönemde Kosova Türk toplumu adına aynı hızla çalışacaklarını söyledi. Yağcılar, önümüzdeki günlerde Başbakan Ramuş Haradinay ile gerçekleştirecekleri görüşme ardından bakan yardımcıları ile diğer görevleri üstlenmek için istişarede bulunacaklarını söyledi.

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