(Görüntülü Haber) Mahir Ünal: Darbeciler adalet önünde hesap veriyorlar

Özgür ALTUNCU -Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası Silivri\'de bugün başladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da beraberinde şehit yakınları ve milletvekilleriyle Silivri\'ye geldi. Habercilere açıklamalarda bulunan Ünal Türkiye\'de birilerinin gerçek darbecilerin yargılanmadığı yönünde sözler sarf ettiğini hatırlatarak, \"Bugün buradan tekrar altını çizerek söylüyorum ki darbeciler adalet önünde hesap veriyorlar. O gece suçüstü yakalandılar ve bugün mahkemelerde, yargının önünde millete hesap veriyorlar\" dedi. YARGILAMA, İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN GEREKLİLİĞİNİ YERİNE GETİREREK YAPILIYOR... \" Davamıza sahip çıkmak için buradayız\" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: \"Burada bizim için önemli olan şey şu; Biz o gün, 15 Temmuz gecesi bu ülkenin kaderinin millet eliyle nasıl değiştirildiğini ve milletin kendi demokrasisine, kendi ülkesine ve kendi devletine nasıl sahip çıktığını hep birlikte gördük ve yaşadık. Bugün bize o geceyi yaşatan devletini işgal etmek, ülkemizi işgal etmek için harekete geçenlerle hesaplaşmak için buradayız. Ve biz devletimizle, milletimizle beraber, bütün dünya şunu bilsin ki, bunun hesabını görmek ve bu hesabı görürken de uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarımız yerine getirerek, insan hakları sözleşmesinin gerekliliğini yerine getirerek, bu dava sürecinde de yeni hukuk yolları açarak , adil bir şekilde bu yargılamaya devam ediyoruz ve biz de bir siyasetçi olarak takibini yapıyoruz.\" \"BU KATİLLER DE HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALACAKLAR\" Cumhurbaşkanı\'na suikast davasının sonuçlandığını hatırlatan Ünal, \" Hak ettikleri cezaları aldılar. Bu davalar da sonuçlanacak,. Buralarda da bu hainler. Bu katiller burada da gereken cezaları alacaklar\" dedi. KAVAKÇI: ADALET TECELLİ EDECEK AK Parti\'nin İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı da davayı izlemeye gelen isimler arasındaydı. Kavakçı da açıklamasında, \" Bu davayı diğer davalardan farklı kılan bir yönü, Boğaz köprüsünün trafiğe kesilmek suretiyle ilk olarak sivil vatandaşlarımıza ateş açılan yer olması. Şimdiki ismiyle 15 Temmuz Şehitler köprümüz. Köprümüze yeni ismini veren 34 şehidimiz var. 32 tanesi sivil. Hepsi bizim için çok kıymetli ama bu şehitlerimiz arasında en genç şehitlerimizden Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok da var. İçerde gazilerimiz şuanda mahkemenin başlamasını bekliyorlar. Gazilerimiz arasında gencecik kızlarımız, delikanlılarımız, farklı yaşlarda vatandaşlarımız var. 141 tane sanık var. Şeffaf bir şekilde mahkemeler devam ediyor. İnşallah adalet tecelli edecek, haklı bir şekilde hukuk içerisinde bütün deliller değerlendirilecek ve bu mahkeme de adaletin tecelli ettiğini gösterecek\"diye konuştu. UĞUR IŞILAK DA MAHKEME SALONUNDA Ünal ve Kavakçı\'ya şehit yakınlarıyla birlikte sanatçı Uğur Işılak da eşlik etti.