(Görüntülü Haber) Mahir Ünal: CHP'nin belgeleri siyasetimizin gündeminde yer almayacak (1)

GökhanCEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-MYK sonrası konuşan Mahir Ünal, \"Türkiye\'nin önemli öncelikleri varken ısrarla CHP bir stratejiyle Türkiye\'nin, siyasetin gündemini yalanlarla, iftiralarla rehin almaktadır. Bu yapılanların hangi amaca hizmet ettiği son derece açıktır. Bundan sonra CHP\'nin açıklayacağı belgeler hiç bir şekilde bizim siyasetimizin gündeminde yer almayacak\" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Destici görüşmesine değinen Ünal, \" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Genel Merkezimizde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında 3 konu üzerinde duruldu. Sayın cumhurbaşkanımıza tam destek olduklarını seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını ifade ettiler \"diye konuştu. \"İTTİFAKIN KONUŞULMASI HENÜZ GÜNDEMDE DEĞİL\" Mahir Ünal \"Destici\'nin önerilerine Sayın Cumhurbaşkanı, Ak Parti kanadından nasıl bir destek geldi ? Kendisi de Milliyetçi Hareket Partisi\'nin çalışmasına benzer bir çalışmayı dillendirdi. Seçim ittifakı konusunda yasal bir düzenleme görecek miyiz ?\" sorusunu şu şekilde yanıtladı:\" Uyum yasaları komisyonumuz kademeli bir çalışma yürütüyor. Öncelikli olarak 4 husus üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Kamuoyunda bazı meselelerin tartışılması ve bu tartışmalar yönünde de Ak Parti kendi siyasetini, kendi duruşunu, pozisyonunu belirlemede bu tartışmalar oldukça faydalı. Sayın Destici bu konudaki önerilerini rapor halinde bize sundu. Biz bunları değerlendirip karşılıklı olarak Genel Sekreterler düzeyinde bu görüşmeler gerçekleştirilecek. Seçim ittifakı, aslında doğal ittifaklar kaçınılmaz olarak çerçevesi belirlenmiş prosedürleri tanımlanmış süreçlere bizi taşıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye\'de milli, yerli kendi değerlerine bağlı tam bağımsız Türkiye\'yi savunan unsurlar bu konuda tek tek görüşlerini açıklayarak toplumsal doğal olan bu süreci siyasal olan ve seçimlere dönük olan teknik bir sürece evrilecektir kaçınılmaz olarak. Bu doğal ittifakın teknik olarak konuşulması şu anda henüz gündemde değil. Karşılıklı görüş alışverişleri, tarafların konunun kamuoyunda tartışılmasına yönelik demeçleri bir süre sonra tarafların yetkili kurullarının görüştüğü süreçlere dönüşecektir.\" \"CHP SİYASETİN GÜNDEMİNİ YALANLARLA REHİN ALMAKTADIR\" Parti Sözcüsü Mahir Ünal Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından salı günü açıklanacağı ifade edilen belgelere ilişkin, \" Toplantıda üzerinde durduğumuz bir konu daha vardı geçtiğimiz haftalarda 2 önemli şey oldu. Bir tanesi PYD/DEAŞ ittifakının Rakka\'da deşifre olmasıydı. Bir diğeri de Talal Silo\'nun yaptığı açıklamalardı. Bu iki şey bölgede ne olduğunu hangi oyunların oynandığını ne yapılmak istendiğini deşifre etmesi açısından son derece dikkate değer konular. Bu noktada birilerinin ısrarla cambaza bak stratejisiyle New York\'ta devam eden dava üzerine oluşturmak istediği tartışmaların bu iki temel stratejik konuyu göz ardı etmemesi gerektiği de dikkatlere sunuldu. İçerde Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP eliyle Türkiye\'yi DEAŞ\'ı desteklemekle suçlayanların aslında DEAŞ\'la işbirliği yaptığı ortaya çıktı. PYD VE YPG\'yi bir terör örgütü olarak ısrarla görmeyen yine Cumhuriyet Halk Partisi\'nin ,\'PYD \'de partilerden bir partidir CHP VE HDP gibi\' açıklamasının aslında Talal Silo tarafından nasıl çürütüldüğü ve PKK ile SDG\'nin ilişkisi açık bir şekilde deşifre oldu. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir ifade kullandı. Dedi ki: Biz stratejimizi başarılı bir şekilde uyguladık. Şimdi ikinci adımındayız. İkinci adımını da hem Grup Başkan Vekilleri hem Parti Sözcüleri açıkladı. Yine Salı günü bir takım belgeler açıklayacağız tarzında ifadeler kullandılar. Burada Ak Parti iktidarı siyaseti, bir devlet yönetme sorumluluğunu üzerine almış. Ve devletin yönetimi iktidarın sorumlulukları Türkiye\'nin öncelikleri, sınır güvenliğinden, hava savunma sisteminin kurulmasına , ekonomisinden, taşeron yasasını bekleyen vatandaşımıza kadar Türkiye\'nin önemli öncelikleri varken, ısrarla CHP bir stratejiyle Türkiye\'nin , siyasetin gündemini adeta yalanlarla , iftiralarla rehin almaktadır. Bu yapılanların hangi amaca hizmet ettiği son derece açıktır. Bundan sonra CHP\'nin açıklayacağı belgeler hiç bir şekilde bizim siyasetimizin gündeminde yer almayacak\" ifadelerini kullandı.