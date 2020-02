(Görüntülü Haber) Mahir Ünal: Bölgedeki maşalarınızı dün nasıl darmadağın ettiysek, bugün de ederiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye\'de terör örgütü PKK/YGY\'ye silah yardımı yapanlara seslenerek, \"8 bin kilometre öteden gelip, bu toprakları bir gözyaşı toprağına, bir ölüm ve ateş çukuruna dönüştürmek isteyenler şunu bilsinler ki; bu bölgedeki maşalarını dün nasıl darmadağın ettiysek, bugün de darmadağın ederiz, bertaraf ederiz\" dedi.



Mahir Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Muammer Gürocak\'ı, Kahramanmaraş\'taki evinde ziyaret etti. Gürocak ve ailesiyle sohbet eden Ünal, daha sonra Göksun ilçesine geçerek partisinin yeni seçilen ilçe başkanı Ufuk Ünal ile yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette konuşan Mahir Ünal, Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı ile NATO\'nun güney sınırlarını, yine NATO üyesi olan ABD\'nin desteklediği terör örgütünden koruduğunu belirterek şöyle konuştu:



\"Amacı olan şu ki, koruduğumuz güney sınırlarını yine bir NATO müttefiki olan, NATO\'nun en büyük müttefiki olan ABD\'nin desteklediği bir terör örgütünden, NATO\'nun güney sınırlarını koruyoruz. Böyle bir tuhaflıkla karlı karşıyayız. NATO\'nun müttefiki güçlü bir orduyla Türkiye Cumhuriyeti bu sınırları korurken bir de bakıyorsunuz ki ABD çıkıp \'Biz sınır güvenlik birimi oluşturacağız\' diyor. Kimden oluşturacaksınız, oradaki PKK\'nın Suriye kolu olan PKK\'nın uzantısı olan ve PKK\'nın da Suriye kolu olduğu da defalarca ispat edilmiş olan \'PYD, YPG ile bunu yapacağız\' diyor. Sonra Türkiye\'nin kararlılığını görünce bundan vazgeçiyorlar. Diyor ki \'Biz iç güvenlik birimi oluşturacağız. Sonra yine Türkiye\'nin kararlılığını görünce yine bundan vazgeçiyor.\"



Dün ve bugün 2 Afrin gazisini ziyaret ettiğini ve askerlerden bir an önce iyileşip tekrar cepheye dönmek istediklerini duyduğunu ifade eden Mahir Ünal, Muammer Gürocak ile arasında geçen diyolğu anlattı. Ünal, \"Özellikle şimdi ziyaret ettiğimiz gazimiz bir şey söyledi. Bu çok önemliydi benim için. \'Biz, bu milletin duasını cephede üzerimizde hissediyoruz. Bu milletin duasıyla Allah\'ın bizi ne kadar koruduğunu orada hissediyoruz. 1 metre yanımda el bombası patladı ve ben yere kapaklandım hamdolsun herhangi bir yara almadan kurtuldum\' dedi\" diye konuştu.



Türk Milletinin Çanakkale Savaşı\'nı, Kurtuluş Savaşı\'nı ve Sarıkamış\'ı yaşamış bir millet olduğunu ifade eden Mahir Ünal, \"Bunlar bizi ölümle korkutup, bizi savaşla korkutup topraklarımızı ele geçireceklerini, Türkiye\'yi böleceklerini zannediyorlar. Biz, onlara şunu hatırlatmak isteriz. Şehit Musa Özalkan kardeşimiz ne demişti, \'Biz aşkı, vatanı için canını feda edenlerden öğrendik\' demişti. Biz, aşkı, vatan söz konusu olduğunda, toprağımız, bayrağımız, devletimiz söz konusu olduğunda bu ülke için can vermeyi aşk biliriz, bunu böyle bilsinler. Ve buradan bu vatanı korumak için ölümü aşk bilen 80 milyon insan olduğunu bilsinler, ona göre karşımıza çıksınlar. 10 bin kilometre öteden gelip, 8 bin kilometre öteden gelip bu topraklar bir gözyaşı toprağına, bir ölüm ve ateş çukuruna dönüştürmek isteyenler şunu bilsinler ki, bu bölgedeki maşalarını, bu bölgedeki kuklalarını, bu bölgedeki nifakçılarını, bu bölgedeki hainlerini ve işbirlikçilerini dün nasıl darmadağın ettiysek, bertaraf ettiysek, bugün de darmadağın ederiz, bertaraf ederiz. Bunu bilerek hareket etsinler\" diye konuştu.



\'RAKKA\'DA PYD İLE DEAŞ\'IN KARDEŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK\'



Bugün Türkiye\'nin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ülkelerin Türkiye\'nin üzerine teröristleri gönderdiğini ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Bugün artık savaş, ülkeler arasında olmuyor. Bugün artık savaş, terör örgütleriyle o ülkelerin hedef aldığı ülkeler arasında oluyor. Ama şunu unutmasınlar, o terör, yarın döner onları vurur. Terörle terör temizlenmez. Rakka\'da ne gördük, PYD ile DEAŞ\'ın kardeş olduğunu gördük. Madem siz DEAŞ\'la mücadele ediyorsunuz, niye Rakka\'da DEAŞ\'ın elini kolunu sallayarak gitmesine müsaade ettiniz? Cuma günü kamuoyuyla paylaştık. PYD ellerindeki 400 tane DEAŞ\'lı teröristi serbest bıraktı. Niye, Türkiye\'ye karşı savaşmak şartıyla ellerindeki teröristleri serbest bıraktılar. Kardeşlerim oyun belli, mücadele belli. Hedef, bu milletin birliği ve beraberliği. Biz, içeride birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacağız. Şimdi bunlar ÖSO\'ya niye saldırıyorlar biliyor musunuz? \'ÖSO ile birlikte eğer orada Türk ordusu mücadele etmezse, şehit sayımız daha fazla olur da içeride biz biraz daha fazla kara propaganda yapamaz mıyız acaba.\' Ama bilmedikleri bir şey var. Biz Çanakkale\'yi yaşadık, Kurtuluş Savaşı\'nı yaşadık, Sarıkamış\'ı yaşadık. Biz, bu toprağın her bir zerresini, her bir taşını korumak için 12 Şubat\'ı yaşadık. Ve biz, 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz. Asker kılıklı, asker üniforması giymiş teröristlerin tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla üzerimize bomba yağdırdığı bir geceyi yaşadık. Bizim birliğimizi beraberliğimizi onlar bozamadı da üç beş terörist mi bozacak zannediyorlar.\"