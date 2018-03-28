(Görüntülü Haber) Mahallenin, Kebapçı bacısı Hediye Baran, erkek ustalara rakip oldu 

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki evleri hendek-barikat operasyonları sırasında yıkıldığı için Kayapınar ilçesinde kiraladıkları evde kalan 42 yaşandaki 2 çocuk annesi Hediye Baran, aile bütçesine katkıda bulunmak için kebapçılık işini yapmaya başladı. Kiraladıkları bir işyerinde kilo işi kebap pişirip satan ve mahalle tarafından, Kebapçı bacı olarak bilinen Baran, şiddet mağduru kadınlar için de iş planı hazırlayacağını ve işini büyütmek istediğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinde 2016 yılında yaşanan çatışmalardan dolayı göç eden binlerce aileden biri olan 42 yaşındaki ikiz çocuk annesi Hediye Baran, Kayapınar ilçesinde açtığı kebapçı dükkanıyla ailesinin geçimine destek sağlıyor. Yaklaşık bir ay önce iş yeri açmaya karar veren Baran, oturduğu evin karşısındaki bir dükkanı kiraladı. Mahallenin kebapçı \'Bacısı\' olarak bilinen Baran, tek başına çıktığı yolda ailesinin ve komşularının desteğiyle artık aldığı siparişlere yetişmeye çalışıyor. Akşam ev işleri, çocukları ve eşiyle ilgilenen Baran, sabah ise açtığı iş yerinde tek başına aldığı siparişlerine yetişmeye çalışıyor. Baran\'ın tek hayali ise ileriki zamanlarda bütün çalışanlarının kadın olduğu bir iş yeri açıp, aynı zamanda şiddet mağduru kadınları da istihdam etmek.

\'HAYALİM ŞİDDET GÖREN KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLAMAK\'

Kebap ustası Hediye Baran, gurur duyarak ve mutlulukla işini yaptığını ve bu semte Sur ilçesinden geldiğini ayrıca buradaki koşullar da bu şartlarda çalışmanın da iyi olduğunu söyledi. Başarılı olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Baran,Ayaklarının üzerinde durmak ve daha güzel işler yapmak isterdim ama imkanlar elverişli değil. Hiç boş durmayı sevmiyorum. Sürekli bir şeyler üretmek istiyorum. Kadınlar da iş yapsın. Kendi çabalarıyla bir işyeri açsınlar ya da farklı işler yapsınlar korkmasınlar. Aile ve eşleri izin vermese bile bunu aşsınlar uğraşsınlar. Daha büyük bir yer isterim. Çalışanların hepsi kadın olsa ve ayrıca şiddet gören kadınları da bulup iş imkanı sağlamak isterim. Bunlar güzel şeyler ama gücüm yetmiyor. Ama hayalim bu, onu da yapacağım. Günlük kazancım değişiyor. Bazen hiç iş yapmıyorum bazen de bir müşterim gelince fazla alınca o gün ki yövmiyem çıkıyor. Mahalledeki erkekler ve müşterilerim sahipleniyor sanki kardeşleriyim. Bazen fazla bile veriyorlar moral olsun diye tepkileri çok güzel dedi.

\'KADINLARIN ÖNÜ AÇILSIN EN İYİSİNİ YAPARLAR\'

Mahalleliden Hüseyin Andıç ise, kadının kebap yapımının farklı olduğunu ve sürekli burada yemek yemeyi tercih ettiklerini ifade etti. Andıç,?Daha lezzetli oluyor. Kadınların yaptığı yemek kötü olmaz. Bu işi sadece erkekler yapmaz. Kadınlar daha iyi yapıyor, hatta en iyisini onlar yapar. Yeter ki kadınların önü açılsın diye konuştu.