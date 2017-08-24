(Görüntülü Haber) Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, bir mahallede kurulmak istenen baz istasyonuna bu bölgede oturanlar tepki gösterdi. Barış Mahallesi 957 Sokak\'ta oturan Cengiz Orhan kendisine ait binanın çatısına baz kurdurmak istedi. Ancak, mahalle sakinleri buna karşı çıktı. Mahallerinde baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini dile getiren grup zaman zaman bina sahibi ve işçilerle tartıştı. Mahalleye gelen polis tarafları sakinleştirirken, baz istasyonun kurulmaması için mücadele verdiklerini belirten yan binada oturan 54 yaşındaki Necla Günhan, \"Yan binada oturuyorum. Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz. Sağlığımızı ve çocuklarımızı düşünüyoruz. Devletimize sesleniyorum. Buradan internet hattı da geçirilebilir. İlla ki bunun kurulması gerekmiyor\" dedi. Bir başka mahalle sakini Birsen Tekin ise \"Çocuk ve yaşlılarımızın zehirlenmesini istemiyoruz. Mahalle arasına baz istasyonu kurulmaz. Kurulmamasını istemek insan olarak bizim hakkımız\" dedi. Yan binada oturan Ayşe Alkan\'da \"Baz istasyonu benim dört metre yanıma kurulacak. Sağlığım için istemiyorum\" diye konuştu. Binasına baz istasyonu kurdurmak isteyen Cengiz Orhan ise, şöyle dedi: \"Gerekli izinleri aldım. Her şey yasaları uygun. Bakanlık bu hizmetin verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış. Bizde bu düzenlemelere göre davranıyoruz. Yasadışı bir durum söz konusu değil. Ama mahalle sakinleri anlamamakta ısrar ediyor.\" Polisle konuşan grupta bulunanlar daha sonra dağıldı.