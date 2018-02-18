(Görüntülü Haber) Mahalleli yol ve köprü istedi

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Muzkent Mahallesi sakinleri yollarının düzenlenmesini ve kışın taşkın yaşanan dereye de köprü yapılmasını istedi. Gazipaşa\'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Muzkent Mahallesi\'nde, 10 hane ve 30 kişinin ikamet ettiği bölgede yaşayanlar, dere üzerinde çalışma yapılmadığını, yollarını da kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Dere üzerine basit bir köprü yapılmasını, yollarının ise daha kullanışlı hale getirilmesini isteyen vatandaş, yıllardır gerek öğrenciler, gerekse hasta ve yaşlıların taşınması konusunda sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Mahalle sakinlerinden Şahin Kır, Burada kışın taşkının daha fazla olduğu dönemlerde dereden geçemiyoruz. Çocuklarımızın 1 hafta, 10 gün okula gitmediği oluyor. Bu yolu da biz kendi imkanlarımızla el emeğimizle yaptık. Dereden geçmek için de \'atlak\' dediğimiz taşlarla geçit yapıyoruz. Bizim çilemizi sona erdirmek bu kadar zor olmasa gerek. Yetkililerden bir an önce bizim yolumuzun yapılmasını istiyoruz dedi. Erol Kır da Okula giden çocuklarımız var, hastalarımız oluyor. Ürettiğimiz ürünlerin nakliyesinde sıkıntı yaşıyoruz. Cenazemiz olunca eş, dost, akrabalarımızın gelip gidişlerinde sıkıntı oluyor. Mağdur oluyoruz diye konuştu.