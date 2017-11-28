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(Görüntülü Haber) Mahallede doğalgaz paniği

HIRSIZLAR DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİ; MAHALLELİ PANİK YAŞADI Haber: Sinan BİLGİLİ Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar, doğalgaz borusunu keserek çalmaya çalıştı

28 Kasım 2017 12:24

HIRSIZLAR DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİ; MAHALLELİ PANİK YAŞADI Haber: Sinan BİLGİLİ Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Zeytinburnu\'nda yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar, doğalgaz borusunu keserek çalmaya çalıştı. Bu sırada açığa çıkan doğalgaz nedeniyle paniğe kapılıp kaçtı. Ses üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri panik yaşadı. Olay sabah 07.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi 84. Sokak üzerinde meydana geldi. Yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar doğalgaz borusunu kesti. Bu sırada açığa çıkan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan hırsızlar kaçtı. Sokağa büyük bir sesle doğalgaz yayıldı. Sesi duyan mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri binaya girerek doğalgaz hattını kapattı. Büyük panik yaşayan sokak sakinleri bir süre dışarıda bekledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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