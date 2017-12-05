(Görüntülü Haber) Mahallede 228 abonenin 202'sinde kaçak tespit edildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi\'nde polis eşliğinde denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, 228 aboneden 202\'sinin kaçak elektrik kullandığını tespit ederek işlem yaptı. DEDAŞ ekipleri, polis eşliğinde kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Çarıklı Mahallesi\'nde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 228 konuttan 202\'sinin harici hat, köprü, mandal düşürme gibi değişik yöntemlerle kaçak elektrik kullandıkları belirlendi. Bu aboneler hakkında yasal işlem başlatılırken, 12 aboneye ait elektrik sayacına ise kaçak şüphesi ile el konuldu. Sayaçlar, incelenmek üzere Diyarbakır Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi. DEDAŞ\'tan yapılan açıklamada, mahallede elektriklerin sürekli kesildiği ve yetersiz olduğu iddiasıyla sürekli eylem yapıldığını, düzenlenen kaçak operasyonunun ardından ise elektrik sağlayan trafoların yükünün yüzde 70 oranında düştüğü bildirildi.