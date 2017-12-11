(Görüntülü Haber) Mahalle taşınmazları ihalesinde arbede (2)

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi\'nde yaşanan mülkiyet kargaşasını gidermek için Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan 7\'nci ihalede, vatandaşlar ile polis ve zabıta görevlileri arasında arbede yaşandı. Mahalleli, ihaleye dışardan girenlere müsaade edildiği gerekçesiyle zabıta ekipleri ve polise tepki gösterdi. Muratpaşa Belediyesi, Ermenek\'teki 110 taşınmazı Değirmenönü Kültür Merkezi\'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için sabah erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan arazilerin ihalesinde arbede yaşandı. Ermenek sakini vatandaşlar, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. Bazı mahalleli, bir kadının, mahallede oturmamasına rağmen ihalelere katılarak fiyat yükselttiğini ve konut satın aldığını söyledi. Yaşanan kargaşa sırasında bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, güvenlik amacıyla bulunan demir bariyerleri polis ve güvenlik güçlerinin üzerine attı. Bir başka vatandaş ise demir bariyerleri aşarak polislere tepki verirken, ekipler bu kişiye müdahale etti. Olayların büyümesiyle polis biber gazı sıkarak müdahale etti. Olayların yatışmasının ardından ihale için ismi okunan bir kadın alana girmek isteyince mahalleli kadını engellemek istedi. Yaşanan kargaşada başka bir kadın, içeri girmek isteyen kadının saçından tutarak engellemeye çalıştı. Demir bariyerleri geçen kadını polis ekipleri ve güvenlik güçleri içeri almaya çalışırken, mahalleli kadına fiziki şiddet uygulamaya devam etti. Alana takviye polis ekiplerinin gelmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, mahallede 40 yıldır vatandaşların evi bulunduğunu belirterek, \"Bu vatandaşları nasıl sokağa atacağız. Toprak namustur. Vatandaş çok eziyet çekiyor. Bu eziyetin bir an evvel çözülmesini istiyorum. Parası olan içeri alınıyorsa, parası olmayanın dışarı atılmasına gerek yok. Ben sokakta mı yatacağım, vatandaşı sokakta mı yatıracağım ? Benim tek isteğim bu duruma bir çare bulunması. Parası olan geliyor, garibanın evine toprağına göz dikiyor. Biz nasıl Suriye\'den gelen vatandaşı kabul ediyorsak, Ermenek Mahallesi\'ni Antalya\'ya sığdıramayacak mıyız? Sığdıramıyorlarsa hepimiz göçüp gidelim\" diye konuştu. Mahallede oturan İrfan Koçaş ise \"50 senedir bu vatandaşlar burada. Kendi mülkiyetlerinin kendilerine verilmesini istiyorum\" dedi. İçeride ihale devam ederken dışarıda gerginlik devam etti.