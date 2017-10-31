(Görüntülü Haber) Mahalle sakinlerinden nefes kesen tatbikat

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, mahalle sakinlerinden kurulan \'Nusratiye Mahallesi AFAD Ekibi\' nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Muhtar Mehmet Dindar öncülüğünde 17 gönüllü mahalle sakiniyle kurulan ekip, arama kurtarma, ilk yardım ve yangın müdahale eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından tatbikat yapılmasına karar verildi. 40 mahalle sakininin de destek verdiği tatbikatta \'Nusratiye Mahallesi AFAD Ekibi\', göçük ve kaza ile araç, ev ve doğalgaz yangınlarına başarılı şekilde müdahale etti. Senaryo gereği, önceden hazırlanan sokağa sirenlerle birlikte giren ekip, ilk olarak araç yangınına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ardından araç kazasında yaralanan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim eden ekip, göçüğün yaşandığı binadan vatandaşları tahliye etti. Ardından karşı binada çıkan doğalgaz ve ev yangınına müdahale için harekete geçen ekip, önce evde mahsur kalan bir kadını kurtardı, daha sonra da yangını söndürme çalışmaları yaptı. AFAD, 112 Acil ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteklediği \'Nusratiye Mahallesi AFAD Ekibi, tatbikatı başarıyla tamamladı. GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞUYOR Tatbikatı değerlendiren muhtar Dindar, ekibin gönüllülerden oluştuğunu söyledi. Dindar, \"Gönüllü vatandaşlarımızdan 17 kişilik bir ekip oluşturduk. AFAD\'dan destek alıp eğitimleri tamamladık. İlk yardım, arama kurtarma ve yangın kursları aldı arkadaşlar. Öğrendiklerimizi tatbikatta gösterdik. Türkiye\'ye örnek olsun istedik. Türkiye\'de bu bir ilk. Halkın organize ettiği, hem kurtarıcı hem kurtaran olduğu bir organizasyon oldu. Tatbikata gönüllü 40 vatandaşımız katıldı, 17 kişi de kurtarma ekibimiz. Bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz\'\' dedi. Tatbikatı izleyen Akdeniz Kaymakam ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise \'\'Gerçeğinden farksız bir tatbikat izledik. Arama kurtarma ve ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir tatbikattı, arkadaşları tebrik ediyorum\'\' dedi. Tatbikat sonunda hatıra fotoğrafı çektiren ekip, işaret dili ile \'İnsanlığa sevgi, dünyaya barış için yardıma hazırız\' mesajı verdi.