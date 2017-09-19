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(Görüntülü Haber) Mahalle sakinlerinden baz istasyonu tepkisi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL kent merkezindeki Yenimahalle sakinleri, şehit mezarlarının da bulunduğu mezarlığa baz istasyonunu kurulması için belediye tarafından alınan karara, yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi

19 Eylül 2017 20:20

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL kent merkezindeki Yenimahalle sakinleri, şehit mezarlarının da bulunduğu mezarlığa baz istasyonunu kurulması için belediye tarafından alınan karara, yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Yenimahalle Çiğiltepe Sokak\'ta bulunan ve mezarlıklarla dolu imara kapalı arazinin üzerine, bir GSM operatörünün baz istasyonu yapılması için Bingöl Belediyesi tarafından alınan karara tepki gösteren mahalleli, mezarlık önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 

Mahalle sakinleri adına konuşan Abdulaziz Burkay, belediye yönitcilerinin mahalledeki çocukların sağlığını 3 kuruşa kurban verdiğini savunarak, \"Yaklaşık 60 yıldır burada iskan ediyoruz. Şu ana kadar mutluyduk. Bugün belediyemiz bize danışmadan, buradaki kutsalımızı 100 lira gibi bir rakama kurban ettiğini öğrendik. Burası sit alanı. Burada büyüyecek çocukların sağlığını 3 kuruş paraya kurban eden belediye yönetimini aklı selim davranmaya davet ediyorum. Yetkilileri bu işi çözmeye davet ediyorum. Burada GSM firması, 4.5 G baz istasyonu kuracakmış. Bizim kutsalımıza ve sağlığımıza dokunmasınlar. Başka yerler seçsinler. Çocuklarımızın sağlığını bu işlere kurban etmesinler, çocuklarımıza yazık. Ölülerimize ve şehitlerimize saygı gösterilsin. Burası 70 yıllık, aralarında şehit mezarlarının olduğu bir mezarlık\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından mahalle sakinleri dağıldı.
 

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