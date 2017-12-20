T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mağazalardaki havlu ve keçe hırsızlığı kamerada

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir iş merkezi içinde bulunan iki mağazadaki havlu ev keçe hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı

20 Aralık 2017 20:37

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir iş merkezi içinde bulunan iki mağazadaki havlu ev keçe hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kent merkezindeki Sirer Caddesi, Sirer İş Merkezi içinde manifaturacı Mustafa Coşkun\'a ait mağazadan bugün havlu çalındı. Aynı iş merkezinde Hayati Tipici\'ye ait mağazadan da geçen hafta 1 top keçe çalındığı belirtildi. Bir hafta içinde gerçekleşen hırsızlık olayları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, Mustafa Coşkun\'un içeride olduğu sırada mağazaya gelen bir kadının iş yeri önündeki havluları inceledikten sonra montuna saklayıp uzaklaştığı görülüyor. Diğer kayıtta ise Hayati Tipici\'ye ait mağazada müşteriler varken, yüzünü kapatan bir kadının iş yeri önündeki 1 top keçeyi kucaklayarak götürdüğü görülüyor. Polis, görüntüleri inceleyerek hırsızların yakalanması için başlattı. \'GELİP İSTEMEK ÇALMAKTAN İYİDİR\' Manifaturacı Mustafa Coşkun, iş merkezinde zaman zaman bu tür olaylar yaşandığını ifade ederek, \"Kameralarımız bunları her zaman görüntülüyor. Gelip isteseler zaten veririz. Çalmak yerine gelip istesinler. Burada 24 saat çekim yapan kameralarımız var. Birkaç gün önce de diğer arkadaşlarda da oldu. Benden havlu aldılar. Diğer arkadaşlardan keçe, etek ve ferace çaldılar. Allah ıslah eylesin. Gelip istemek çalmaktan daha iyidir\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVAS DHA SİVASKentSirer Caddesi SirerMerkeziMustafa CoşkunAynıHayati TipiciBirKayıtlarda Mustafa CoşkunDiğerPolisGelipBuradaBirkaçBendenAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24