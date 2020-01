(Görüntülü Haber) Maganda kurbanı Ahmet Emre'nin 2 yıl önce teşhis ettiği şüpheli başka suçtan tutuklandı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ\'de yolda yürürken ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş\'un hasta yatağından teşkis ettiği şüpheli, başka adli suçlardan yakalandı. Geçtiğimiz Eylül ayında Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan çatışmadan kaçan ve sivil polis ekibine ateş ettiği iddia edilen şüpheli Devrim A., 2 gün önce Sultangazi\'de bir adrese yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli, 2 yıl önce de polisin bir denetimi sırasında durmayan bir aracın takibi sonucu yakalanmış, yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. 2 YIL ÖNCE YAKALANMIŞTI Gazi Mahallesi\'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ailesinin kıt olanakları ile 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017\'de yitirdi. Bu olayın ardından tabanca ile ateş ettiği öne sürülen 27 yaşındaki Devrim A., 2015 yılının sonlarında Aksaray-Adana Karayolu’nda yapılan denetimde sırasında durmayan bir aracın takibi sonucu yakalanmıştı. Tekirdağ Cezaevi\'nden firari olduğu için o tarihte aranan şüpheli yakalanınca aile ve bazı kişilerin iddiaları üzerine maganda kurşunu ile yaralanan Ahmet Emre Çavuş\'a hasta yatağında gösterilmişti. Çavuş, polis memurunun gösterdiği fotoğraftan kendisine ateş eden kişinin Devrim A., olduğunu, göz işareti ve eliyle tepki vererek teşhis etmişti. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Devrim A., daha sonra tahliye edilmişti. Vurulmasından 2 yıl 11 gün sonra ölen Ahmet Emre Çavuş\'un annesi Zeynep ve babası Bülent Çavuş, her fırsatta magandanın mutlaka bulunarak cezalandırılmasını istedi. ÇATIŞMAYA GİRDİKTEN SONRA KAÇTI Geçen Eylül ayında Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle 551\'inci Sokak\'ta uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan çatışmaya müdahale etmek isteyen sivil polis ekibine de ateş açıldı. Olayda 1\'i yaralı olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alınırken, bu çatışmada polise ateş edenler arasında bulunduğu öne sürülen Devrim A. kaçmıştı. SULTANGAZİ\'DE YAPILAN BİR OPERASYONLA TEKRAR YAKALANDI Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri bu çatışmadan kaçan ve sivil polis ekibine ateş ettiği iddia edilen Devrim A.\'yı pazar günü Sultangazi 50\'nci Yıl Mahallesi\'nde bir adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. Hakkında 12 farklı suçlama bulunan şüphelide ruhsatsız bir tabanca da bulunduğu açıklandı.Arandığı suçlarla ilgili sorgulaması tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi\'ne konuldu. ACILI BABA \"TEK İSTEĞİMİZ CEZALANDIRILMASI\" Genç yaşta yaşama veda eden oğullarına ateş eden \'Maganda\'nın bu şüpheli olduğunu öne süren Çavuş çifti, adaletin yerine geleceği ve şüphelinin hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını söyledi. Gözü yaşlı anne Zeynep Çavuş, kısa süre önce \"Yüreğim yanıyor, gözlerim yaşlı. Bu ne benim yanan yüreğime ne de toprağın altında yatan oğluma reva\" diye konuşmuştu.Oğlu Ahmet Emre Çavuş\'u vurduğunu öne sürdüğü Devrim A.\'nın yakalanarak tutuklandığını öğrenen yerel gazeteci babası Bülent Çavuş, gelişmeleri öğrenmek üzere savcılığa gitti. Çavuş, savcılıktaki görüşmesi ile ilgili DHA muhabirine, \"Görüştüğüm savcı,Ahmet Emre Çavuş dosyasını tekrar açacağını, Cinayet Bürosu\'ndan bir ekibi görevlendireceğini söyledi. Bizim de tek isteğimiz oğlumu kör kurşunla aramızdan alan magandanın cezalandırılması. Ortada cinayet var. Devrim A. değilse oğlumuzu kim vurdu bir an önce yakalanıp Türk adaletine teslim edilsin. Oğlum da mezarında rahat uyusun artık. Biz her fırsatta silahlanmaya hayır diyoruz\" dedi.