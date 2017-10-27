(Görüntülü Haber) Madrid’de senato 155. maddeyi nasıl uygulayacağını tartışıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – Madird’de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alacak 155. maddeyi yürürlüğe koymayı onaylamasının ardından, özel bir oturumla tarihte hiç uygulanmamış maddeyi nasıl uygulanacağını tartışıyor. Senatörlerin konuşmasının ardından İspanya başbakanı Mariano Rajoy’un bir konuşma yapması bekleniyor.

İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alacak olan 155. maddenin yürürlüğe girmesini 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu ile onayladı. Bu oylamanın öncesinde ise Özerk Katalonya Bölgesi’nde parlamento bağımsızlığın ilanı için meclise gelen önergeyi 70 oyla onayladı ve Katalonya resmen Madrid’den bağımsız bir cumhuriyet ilan etti.