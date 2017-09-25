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(Görüntülü Haber) Madencilerin fotoğrafını çeken kız konuştu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde kömür karası iş elbiseleriyle bindikeri halk otobüsünde 'Koltuklar kirlenmesin' diye ayakta yolculuk eden maden işçilerinin fotoğrafını çeken 19 yaşındaki Aslı Ertürk, "Ş

25 Eylül 2017 19:13

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde kömür karası iş elbiseleriyle bindikeri halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diye ayakta yolculuk eden maden işçilerinin fotoğrafını çeken 19 yaşındaki Aslı Ertürk, \"Şoför oturmalarında ısrar etti ama onlar oturmadı. Duygulandım, fotoğraf çektim, sonra da paylaştım\" dedi. Babası ve 2 ağabeyi maden işçisi olan Aslı Ertürk, maden ocağından çıkan 6 maden işçisinin halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diyerek koltuklara oturmadan ayakta yolculuk etmelerinden etkilendi ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Ertürk\'ün, \"Kilimli ilçesi Gelik beldesinde otobüse binen 6 maden işçisi. Otobüsün içi boş. Sırf koltuklar kirlenmesin diye hepsi de ayaktalar. Siz ne güzel insansınız.\' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile madencilerin herkesin takdirini kazanan davranışının basında da yer almasını sağlayan Aslı Ertürk, şöyle konuştu: \"Yolun karşısında bindiler otobüse. Onları ayakta görünce fotoğraflarını çektim. Şoför oturmalarında ısrar etti ama onlar \'Koltuklar kirlenmesin\' diyerek oturmadı. Bu düşünceleri beni mutlu etti. Duygulandım. Benim babam ve ağabeyim de maden işçisi. Bir yakınımı madende kaybettim. Fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü. Madenciye verilen değer beni mutlu etti. Herkes bana teşekkür etti. Ben de insalara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada hep acılar gündeme geliyor. Bu kez güzel bir şey gündeme geldi.\"

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