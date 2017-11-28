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(Görüntülü Haber) Maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 2 işçiden 33 yaşındaki İsa Çeltik, merkeze bağlı Beycuma beldesinde toprağa verildi

28 Kasım 2017 20:07


Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 2 işçiden 33 yaşındaki İsa Çeltik, merkeze bağlı Beycuma beldesinde toprağa verildi.


Dün, eksi 36-460 kotu arasındaki galeride tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte maden işçileri İsa Çeltik ile 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı hayatlarını kaybetti. 2009 yılında kurumda kura ile iş başı yapan 3 bin işçi arasında yer alan İsa Çeltik için merkeze bağlı Beycuma beldesi Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, madencinin iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba Cemil Çeltik, diğer çocukları Musa ve Dursun Çeltik ile tabut başında taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Rüstem Can\'ın, öğle namazı ardından kıldırdığı cenaze namazından sonra madencinin cenazesi evine götürüldü. Evin önünde helallik alınması ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. İsa Çeltik\'in annesinin de 2 ay önce yaşlılığa bağlı hastalıktan öldüğü öğrenildi.Göçükte ölen diğer içşi Cafer Tepebaşı\'nın cenazesi ise Karabük\'ün Yenice ilçesinde toprağa verilecek.

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