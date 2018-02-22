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(Görüntülü Haber) Madde bağımlısı genç kızlar hayallerindeki gelinlikleri dikti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, İl Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan 'Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum' projesi kapsamında, madde bağımlısı olan ve olma riski bulunan 15 genç kız, gördükleri kurs sonucu ke

22 Şubat 2018 22:56

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, İl Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nün öncülüğünde başlatılan \'Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum\' projesi kapsamında, madde bağımlısı olan ve olma riski bulunan 15 genç kız, gördükleri kurs sonucu kendi gelinliklerini dikti.

İl Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube, Denetimli Serbestlik, Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri, Sağlık, Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri ile Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği ile Erkut İnşaat firmasının iş birliğiyle \'Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum\' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, madde bağımlısı olan veya madde kullanma riski bulunan 16-27 yaş arasındaki 15 genç kıza, 4 aylık süreçte kadın giysileri dikme kursu verildi. Toplam 512 saat süren kursa katılan kızlar, 15 gelinlik ve 25 abiye dikti. Kurs boyunca kızlara günlük 25 lira da harçlık verildi. Kurs sonunda sertifika alanlara istihdam sağlanması için girişimcilik belgesi de düzenlendi.

Genç kızların diktiği gelinlik ve abiyeler için Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu\'nda sergi açıldı. Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da sergiyi gezdi. Kızların diktiği gelinlik ve abiyeler beğeni topladı.

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