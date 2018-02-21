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(Görüntülü Haber) MAÇKA PARKI'NDAN TAŞINAN 176 AĞAÇ SARIYER'DEKİ TABİAT PARKINA DİKİLDİ

Haber: İSTANBUL DHA İstanbul  Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe - Levazım Tüneli kapsamında  Maçka Parkı?nın 3 bin 500 m2'lik bölümünde yer alan 176 ağacın uzman ekipler eşliğinde ve özel yöntemlerle Sarıyer'deki tabiat p

21 Şubat 2018 14:35

Haber: İSTANBUL DHA İstanbul  Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe - Levazım Tüneli kapsamında  Maçka Parkı?nın 3 bin 500 m2\'lik bölümünde yer alan 176 ağacın uzman ekipler eşliğinde ve özel yöntemlerle Sarıyer\'deki tabiat parkına taşınma işlemi tamamlandı. İBB tarafından yapılan açıklamada, \"Dünyada yaygın olarak kullanılan son teknoloji ROOTBALL yöntemi ile taşınan ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi\'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı?na dikildi. Dikilen ağaçların çanak ve sabitleştirme işlemleri tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında Maçka Parkı öncekinden daha da yeşillendirilip ve ağaçlandırılarak zenginleştirilecek. Dolmabahçe-Levazım Tüneli?nin tamamlanmasıyla birlikte günlük çift yönde 33.000 araç geçişi olması ve tünel ile günde 23 bin 725 kg CO2 emisyon salımının azaltılması bekleniyor. Yılda tünel ile azaltılması hedeflenen  CO2 emisyonu, yaklaşık 396.000 ağacın absorbe (emme) ettiği emisyon miktarına eşdeğerdir\" denildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar hakkında  İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisinin, tünel çalışmaları kapsamında 176 ağacın taşıma işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek,  \"Bundan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işlemi  yapılmayacak. Dikilen ağaçların bakım işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte orman işletmesine devredilecektir. Tünel inşaatı tamamlandıktan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alan eskisinden daha yeşil hale getirilecektir\" ifadesine yer verildi. 70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe ? Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi\'nde son bulacak.

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