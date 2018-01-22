(Görüntülü Haber) Lüleburgaz'da dere taştı, evleri su bastı,(2)

SELE KAPILAN TRATÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU ÖLDÜ Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) Kırklareli\'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yoğun yağmurun ardından derelerin taşması bir kişinin ölümen neden oldu. Babaeski\'nin sel baskının yaşandığı Düğüncülü Köyü\'nde ekili arazisi sular altında kalan Feyzullah Kenar(63), tarlasını kontrol etmeye giderken kullandığı traktör dereden geçerken sel sularına kapılıp devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 4 çocuk babası Kenar, hayatını kaybetti. Babaeski\'de Ergene Nehrinin kolu olan Şeytan Deresi\'nin taşması sonucu Karamesutlu Köyü?nde sette patlaması sonucu binlerce dekar araziyi sular altında bıraktı. Taşkın suları, Babaeski Atatürk Mahllesi\'nde bulunan Gündüz Onat Festival Alanı, bir çok site ve apartmanın bodrum katını su basmasına neden oldu. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanların bodrum katında sular boşaltıldı. Bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Lüleburgaz ilçesinde ise Şeytan Deresi\'nin taşması sonucu Yıldırım Mahallesi\'ni su bastı. Su basan evler boşaltılırken evlerde mahsur kalanlar AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. DSİ 11. Edirne Bölge Müdürlüğü yetkilileri Şeytan Deresi\'nde yaptığı ölçümlerde suyun debisinin 4 metre 12 santim yükseldiğini belirtti.