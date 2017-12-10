T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Lüks yatlar, Marmaris'ten kargo gemileriyle gönderiliyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA) - MARMARİS'e, turizm sezonunun başında kargo gemileriyle getirilen lüks yatlar, sezon sonunda ülkelerine geri götürülmeye başlandı

10 Aralık 2017 19:20

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA) - MARMARİS\'e, turizm sezonunun başında kargo gemileriyle getirilen lüks yatlar, sezon sonunda ülkelerine geri götürülmeye başlandı. \'BBC Grandsk\' adlı yük gemisi, gümrüklü limandan lüks yatları yükleyerek, Avrupa ülkelerindeki sahiplerine götürmek üzere demir aldı. Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü limana Barbuda bayraklı \'BBC Grandsk\' adlı genel yük gemisi demir attı. 122 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip kargo gemisine, 2 ile 10 milyon euro değerindeki 4 lüks yat, yüklendi. Turizm sezonunun başında kargo gemileri ile Marmaris\'e getirilen lüks yatlar, aynı yolla sahiplerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandı. Kargo gemisinin Yunanistan\'a ardından da Avrupa\'ya gideceği öğrenildi. Liman yetkilileri, turizm sezonunun başında lüks yatların kargo gemileriyle getirildiğini, aynı yolla sahiplerinin bulunduğu ülkelere gönderildiğini belirtti. Lüks yatların, kargo gemileriyle ülkelerine geri gönderilmeye devam edileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİSMuğla DHAMARMARİSGrandskAvrupaMarmarisBarbudaTurizmKargoYunanistanLimanLüks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24