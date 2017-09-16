(Görüntülü Haber) Lüks yat balayı için Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'DA bugün öğle saatlerinde demirleyen 91 metre uzunluğundaki \'Moonlight 2\' isimli ultra lüks yat, düğünden sonra gelin ve damat ile ailelerini Ege\'de mavi yolculuğa çıkaracak. Yunan asıllı İngiliz işadamı ve Liveras Yatçılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Andreas Levaras\'ın 110 milyon Euro\'ya yaptırdığı Malta bayraklı \'Moonlight 2\' isimli ultra lüks motor yat, bu sabah Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ne geldi. Küdür Koyu açıklarına demirleyen ve yüzme havuzları, sauna, su sporları merkezi, fitness salonu, 28 personeli bulunan yat ilgi odağı oldu. 36 konuk kapasiteli 5 katlı yatın, haftalık 650 bin euro ile dünyanın en yüksek kira bedeline sahip yatlardan olduğu belirtiliyor. Yatın, yarın Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki lüks bir otelde düzenlenecek düğün ardından gelin ve damadın akrabaları ile birlikte balayı gezisi ve Ege\'deki tatilleri için geldiği öğrenildi. Yatın 2 haftalığına kiralandığı, Hisarönü körfezi ve Fethiye\'nin ardından Rodos, Tilos, Mikanos ve Leros adalarında gezeceği belirtildi. Yatı kiralayan Türk işadamının adı açıklanmadı.