T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Lüks yat balayı için Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'DA bugün öğle saatlerinde demirleyen 91 metre uzunluğundaki 'Moonlight 2' isimli ultra lüks yat, düğünden sonra gelin ve damat ile ailelerini Ege'de mavi yolculuğa çıkaracak

16 Eylül 2017 23:08

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'DA bugün öğle saatlerinde demirleyen 91 metre uzunluğundaki \'Moonlight 2\' isimli ultra lüks yat, düğünden sonra gelin ve damat ile ailelerini Ege\'de mavi yolculuğa çıkaracak. Yunan asıllı İngiliz işadamı ve Liveras Yatçılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Andreas Levaras\'ın 110 milyon Euro\'ya yaptırdığı Malta bayraklı \'Moonlight 2\' isimli ultra lüks motor yat, bu sabah Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ne geldi. Küdür Koyu açıklarına demirleyen ve yüzme havuzları, sauna, su sporları merkezi, fitness salonu, 28 personeli bulunan yat ilgi odağı oldu. 36 konuk kapasiteli 5 katlı yatın, haftalık 650 bin euro ile dünyanın en yüksek kira bedeline sahip yatlardan olduğu belirtiliyor. Yatın, yarın Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki lüks bir otelde düzenlenecek düğün ardından gelin ve damadın akrabaları ile birlikte balayı gezisi ve Ege\'deki tatilleri için geldiği öğrenildi. Yatın 2 haftalığına kiralandığı, Hisarönü körfezi ve Fethiye\'nin ardından Rodos, Tilos, Mikanos ve Leros adalarında gezeceği belirtildi. Yatı kiralayan Türk işadamının adı açıklanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUMMuğla DHA BODRUMEgeYunanLiveras YatçılıkAndreas LevarasEuroMaltaBodrum Yalıkavak MahallesiKüdür KoyuYatınGöltürkbükü MahallesiHisarönüFethiyeRodos Tilos MikanosLerosYatıTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24