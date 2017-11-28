(Görüntülü Haber) Lüks yat, 14 günlük zorlu yolculuğun ardından Trabzon'da

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - MUĞLA\'dan yüklendiği özel donanımlı TIR ile yola çıkarılan, geçtiği güzergâhlarda ilgi odağı olan 21 metre uzunluğundaki lüks yat, 14 gün süren zorlu yolculuğun ardından Trabzon\'a ulaştırıldı. Bayburt- Trabzon arasında Salmankaş Dağı\'nda karlı yolda ilerlemekte zorlanan ve virajları alamayan ekibin yardımına iş makineleri yetişti. Muğla\'dan 14 gün önce bir iş adamı tarafından alınan 21 metre uzunluğundaki yatın Trabzon\'a götürülmesi için kolları sıvayan Nar Proje Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri şirketi özel bir ekip oluşturdu. Vinç yardımıyla oluşturulan konvansiyonel TIR\'a yüklenen yat, 3 eskort araç ve 5 kişilik ekibin de eşliğinde yolculuğuna başladı. Güzergah boyunda sürücülerin de dikkatini çeken yat özellikle mola verilen yerlerde vatandaşların da ilgi odağı oldu. Özellikle denizi olmayan Sivas\'ta TIR üzerindeki yatı görenler cep telefonlarına sarılarak bu anı selfie ve fotoğraf çekinilerek ölümsüzleştirmek istedi. KARLI YOLDA MAHSUR KALDI Bayburt\'a varan ve buradaki Salmankaş Geçidi\'nden Trabzon\'a ulaşmak isteyen ekip yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Bölgede 1 metreyi bulan kar seviyesinde, engebeli ve virajlı yollarda güçlükle ilerleyen TIR daha sonra karayolları ekiplerince açılan yolda yolcuğuna devam etti. TEDAŞ ekipleri de TIR\'a bir çok güzergahta eşlik ederek elektrik tellerinin zarar görmemesi için çalışma yaptı. 14 gün süren meşakkatli yolcuğun ardından yat sahibine teslim edildi ardından da denize indirildi. MACERALI YOLCUĞU ANLATTI Yatı taşıyan ekip koordinatörü Mehmet Efe Küçükkaya, Marmaris’ten başlayan aksiyon dolu yolcuğunu anlattı. Kendilerine jandarma ve polis araçlarının öncülük yaptığını belirten Küçükkaya, en çok üst geçitlerde zorlandıklarını söyledi. Bayburt üzerinden Trabzon\'a varmak istediklerinde aracın tünele sığmadığı için kendilerine özel yol vurulduğunu belirten Küçükkaya şöyle dedi: \"Marmaris\'ten başlayan yolculuğun Karadeniz Bölgesi\'nin sahil yolu üzerinde bulunan tüneller sebebi ile 650 kilometre uzayarak Ege-İç Anadolu,Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri üzerinden belirlediğimiz bin 700 kilometrelik yolda 18 by-pass yol, 11 stabilize yol, 8 ters şerit ve onlarca üst yapı engeli kaldırarak yolculuğumuzu tamamladık. Özellikle Erzincan\'dan sonra başlayan yoğun tipi ve Salmankaş Tüneli üzerindeki yayla yolunda karşılaştığımız kar engeli bizi 4 gün boyunca zorladı. Operasyonumuzu başarılı şekilde tamamlamanım mutluluğu ile tüm ekibime ve bize tüm yol boyunca destek veren polis, jandarma, karayolları ve TEDAŞ çalışanlarına teşekkür ederiz. Yatın sahibine hayırlı olmasın dilerim. Maceralı bir yolculuk yaşandı. Toplamda 14\'üncü günde Trabzon\'a vardık.\"