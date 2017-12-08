(Görüntülü Haber) Lüks otomobil sahiplerini dolandıran suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güvenlerini kazanarak milyonlarca liralık vurgun yapan şebekenin 7 üyesi yakalandı. Şebeke üyelerinin, araç sahiplerini \'Havale yaptık\' diye aldatıp, otomobilleri üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobil dolandırıcılığı şebekesine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. İki ay boyunca suç örgününü izleyen polis, geçen çarşamba günü 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Antalya, İzmir ve Burdur\'daki operasyonlarda örgüt lideri H.G. ile C.K., M.A., F.Ö., H.G., A.D. ve İ.K. yakalandı. Antalya\'ya getirilen şüphelilerin çok sayıda yakalama kararı ve sabıka kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Otomobil dolandırıcılığından milyonlarca lira vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilerin, lüks yaşam sürdüğü belirlendi. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, \'nitelikli dolandırıcılık\' ve \'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak\' suçlarından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. GÜVENLERİNİ KAZANIP DOLANDIRDILAR Polis yaptığı araştırmayla şebekenin çalışma şeklini de ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; yurt genelinde, özellikle internet üzerinden lüks araçlarını satan kişileri hedef alan şebeke, bu kişilerle irtibat kurup kendilerini zengin müşteri gibi tanıtıyor. Şebeke üyeleri, pazarlığın ardından mesai saatinin bitimine yakın bir saatte notere gidip, düzenledikleri sahte evrakla araç sahiplerine paranın hesaba yatırıldığını söylüyor. Şebeke mensupları, ardından da araç sahiplerinin şüphesini çekmemek için telefonda banka personeli gibi davranan üyeleri ile görüştürüp, paranın iki saat içinde hesaba geçeceği bilgisini verdiriyor. Şebeke üyeleri, hesabına para yatırıldığını düşünen satıcıların lüks araçlarını, hiç para ödemeden üzerlerine geçiriyor. İşlemin tamamlanmasının ardından satın alınan araç, vakit kaybetmeden üçüncü kişilere satılarak elden çıkarılıyor.