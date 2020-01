(Görüntülü Haber) Lucescu: "Ukrayna maçını kazanmak için her şeyi yapacağız" (2)

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) \"Bu olay benimle Oğuzhan arasında\" \"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez\" \"Seçim yapmakta zorlanıyorum\" \"Bu tip maçları gençlerle oynamak kolay değil\" \"Tecrübemizle fizik farkını hissetmeyeceğiz\" \"Onlar bizi tanımıyor ama biz onları tanıyoruz\" \"Arda Turan bir şansı daha hak ediyor\" A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğuzhan Özyakup\'un ilk olarak milli takıma alınmayıp, daha sonra kadroya dahil edilmesi hakkında konuşan Lucescu, \"Bu olay, benimle Oğuzhan arasında. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızın hakemi de değişti biliyorsunuz ki. 3 maçta Beşiktaş kaptanı olarak çok formda olduğunu düşünmedim, sonra son maçını izledim ve farklı düşüncelere sahip oldum. Ardından kendisini telefonla arayarak durumu izah ettim, ben seni buradaki ekipte görmek istiyorum dedim. Aramızda bir sorun yok. Önemli olan hata yaptığınız zaman bir daha bunu tekrarlamamak. Bu konuda bir problem yok\" diye konuştu. \"SEÇİM YAPMAKTA ZORLANIYORUM\" Yabancı sınırlaması hakkındaki düşüncelerini söyleyen Rumen çalıştırıcı, \"Yabancı konusunu görüşmek lazım. Takımlarda 3-4 tane Türk oyuncu var. En iyiler Avrupa\'da. Seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. 2002\'de Galatasaray\'ı çalıştırırken 8 tane futbolcum milli takımdaydı. Milli takımın iskeletini bu oyuncular oluşturuyordu. Bu oldukça önemli bir konu\" açıklamasını yaptı. \"BU TİP MAÇLARI GENÇLERLE OYNAMAK KOLAY DEĞİL\" Milli Takım\'ın yer aldığı grup hakkında konuşan deneyimli teknik adam, \"Şu anda ilk 2 maçımız çok önemli. En iyi hazırlanmış olan ve tecrübeli olan oyuncuları kadroya aldım. Ruhlarını sahaya yansıtacak kişileri aldım. Bu maçları gençlerle oynamak kolay değil. 3 gün sonra maç olduğunu ve her an değişebileceklerini çok iyi biliyor oyuncular. Değer olarak oyuncularımın hepsi aynı seviyede\" diye konuştu. \"TECRÜBEMİZLE FİZİK FARKINI HİSSETMEYECEĞİZ\" Organize ekiplere karşı oynayacaklarını vurgulayan Lucescu, \"Ukrayna\'nın birçok oyuncusunu tanıyorum. Unutmayalım ki oynadığımız son maçta rakibimiz bizden 7 kilometre fazla koştu. Fizik olarak iyi durumdalar. Tecrübemizle bu konuyu halledeceğiz, onları bu şekilde alt edebiliriz. Ukrayna bu grupta diğer rakiplerden daha fazla kontrolü elinde tutan bir ekip. Onları iyi tanıyorum, onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır, ben de aynı şeyi onlara karşı yapacağım\" dedi. \"ONLAR BİZİ TANIMIYOR AMA BİZ ONLARI TANIYORUZ\" Ukrayna maçının çok önemli olduğunun altını çizen Mircea Lucescu, \"Onlar bizi tanımıyor ama biz onları tanıyoruz. Oyunu kontrol etmeye dayalı bir sistemleri var. 4-5 oyuncuları çok önemli yerlerde oynuyor, diğerleri de bu oyuncuları tamamlamaya çalışıyor. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız\" şeklinde konuştu. \"ARDA TURAN BİR ŞANSI DAHA HAK EDİYOR\" Son olarak Arda Turan hakkında konuşan deneyimli teknik adam, \"Herkesin birden fazla şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Eminim o da çok üzgündür. Ben ona sorduğumda ben bir Türküm dedi. Bazı anlarda sinirlenebilir, aynı şeye devam ederse bu başka bir şey ama ben bir şans daha hak ettiğine inanıyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.